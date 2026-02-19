jueves, febrero 19, 2026
Reforma laboral: “La experiencia va a demostrar que lo que parecía conveniente termina siendo negativo”

De La Bahía 915

El diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, consideró que la reforma laboral “va a beneficiar” a quien es “el más fuerte de la relación laboral, el empresario”.

“Si había algún punto que favorecía al trabajador, después de haber leído todos los títulos, no hay ninguno”, consideró.

“Se meten con temas agotados por la jurisprudencia, qué conceptos integra el salario ha sido resuelto por la Cámara y la Corte”, recordó.

“La experiencia histórica así lo demuestra y, probablemente en el futuro también, la experiencia de este desarrollo va a demostrar que lo que parecía conveniente termina siendo totalmente negativo”, analizó.

