Lousteau: “Estamos desfinanciando con la expectativa de que algo pase”

El diputado de Provincias Unidas, Martín Lousteau, dijo que “la Argentina necesita una reforma laboral, pero no es esta”.

Criticó que el proyecto no aborde varios aspectos y dijo que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) “es que los jubilados de hoy y mañana paguen los despidos de las empresas”.

“Parece que plata para subsidiar despidos”, afirmó

Lousteau opinó que: “Estamos desfinanciando con la expectativa de que algo pase” y que “la demanda por baja de cargas patronales siempre surgen en los mismos momento: cuando el tipo de cambio de la Argentina está desalineado con la realidad de Argentina”. (Diario Clarín)