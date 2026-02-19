La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, cuestionó las distintas leyes que se derogan en el proyecto de Modernización Laboral.

Al respecto, sostuvo que la derogación del Estatuto del Periodista “no tiene que ver con un tema laboral, tiene que ver con el disciplinamiento de lo que dicen los periodistas”.

Respecto de la Ley de Teletrabajo, Frade acusó al oficialismo de dejar sin efecto la norma “sin ofrecer nada a cambio”.

Más adelante, cuestionó también el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedades inculpables, al que se refirió como “esa bazofia que mandaron del senado”.

Finalmente, se refirió al artículo 216 del dictamen, que, sostuvo, deroga el peculio de los detenidos. “Un 10% de ese peculio que están derogando es para reparar a las víctimas del delito”, cuestionó.

“Si ustedes querían eliminar los litigios, van a estar inundados los tribunales de este país con los desastres legislativos que ustedes hacen. Sturzenegger, Patricia Bullrich, los cerebros de este desastre que va a arrasar con lo poco que tenemos, legislen bien, legislen para otros 50 años”, disparó en el cierre Frade. (Diario Clarín)