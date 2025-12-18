jueves, diciembre 18, 2025
Espectáculos

Lolo Vlem presenta su último libro en Ingeniero White

El cocinero y escritor Lolo Vlem presentará este viernes su último libro, llamado “Cocinar: ese patrimonio cultural”, en la Biblioteca Popular “Mariano Moreno” de Ingeniero White.

La actividad comenzará a las 19, en la sede de Mascarello 3860, con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, el autor conversará sobre su nueva obra, que aborda la cocina como memoria, herencia y territorio.

La propuesta incluirá una instancia de cocina en vivo abierta a toda la comunidad.

