Luis Ventura fulminó a Jorge Rial por su entrevista a Jey Mammón

Luis Ventura apuntó contra Jorge Rial por su nota a Jey Mammón para C5N y deslizó un filoso comentario sobre la cámara oculta a Marcelo Corazza.

Consultado el sábado a la mañana por el cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), Santiago Riva Roy, sobre qué opinaba de la entrevista que le hizo Rial a Mammón el viernes 31 de marzo, Ventura lanzó: “Es un poco lo que decía la señora Romero el otro día, ahora descubrieron todos. No imaginábamos, no veíamos, no nada. Esto queda en nada, esto queda como Bambino Viera, Maradona, Claudio María Dominguez, Candelmo…”.

Asimismo, Riva Roy le preguntó si tenía idea de cómo había conseguido Rial la entrevista, Luis expresó con ironía que no le parecía casual que Mammón diera una entrevista a C5N: “¿O es un operativo lavandina? ¿No están lavando acá? ¿Por qué no hizo una conferencia de prensa? ¿Por qué solo a un medio? ¿Por qué tenemos que ir al medio donde trabaja una de las personas que está en los chats de Jey? Julieta Camaño aparece en los chats. ¿Por qué no hubo repregunta? Si él quiere comunicar y que todo el mundo se entere, hacé una conferencia de prensa”.

Además, Luis no dejó de responder a la desmentida que dio Rial al mismo ciclo, cuando el preguntaron si la cámara oculta a Corazza realmente quería demostrar que el ex Gran Hermano salía con menores y no su sexualidad: “¿Sabía que Rial le iba a preguntar determinadas cosas y otras no? Hace algunas horas yo escuché a un filósofo de Munro decir algo así como ‘el que se calla es cómplice’. Si el que calla es cómplice, también se puede decir el que no pregunta es socio o el que no repregunta es socio. O el que paga ¿compra respuestas? Cada uno hace la entrevista que quiere y que puede”.

“A estas alturas del partido hay cosas que yo no me banco, que Jorge diga que no sabía nada de determinados temas, cuando sabíamos que Jorge desde que salía el programa al aire, hasta que se retiraba, estaba al tanto de todo lo que pasaba. Ahora resulta que él no sabía del caso Corazza…”, concluyó filoso Luis Ventura. (Exitoina)

