Las nuevas sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

El Tribunal de Penas de la Liga del Sur dio a conocer las sanciones correspondientes a Primera y Tercera División.

En ese marco, Thiago Uicala, jugador de Villa Mitre, fue sancionado con una fecha de suspensión.

Por otra parte, los siguientes futbolistas alcanzaron el límite de cinco tarjetas amarillas y deberán cumplir una fecha de suspensión:

– Tiago López (Libertad)

– Juan Acosta (Libertad)

Asimismo, los siguientes jugadores llegaron al límite de diez tarjetas amarillas y deberán cumplir dos fechas de suspensión:

– Lautaro Garderes (Huracán)

– Valentín Vogel (Libertad)

