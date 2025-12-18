Cómo será la atención en los comercios de Bahía Blanca durante las fiestas de fin de año

A partir de un sondeo de opinión realizado por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca entre comercios y empresas de la ciudad, la mayoría de los sectores comerciales encuestados durante los últimos días se manifestaron “a favor de implementar un horario extendido hasta las 22 los días 22 y 23 de diciembre”.

Asimismo, expresaron su conformidad con un horario de atención al público hasta las 16 para el día 24 de diciembre.

En tanto, desde la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca se expresó que “como todos los años, el horario de cierre de los días 24 y 31 de diciembre será a las 16″.

