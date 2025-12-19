Bancos advierten la posibilidad de un “corralito digital”

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) manifestó su enérgico rechazo a la reforma del Artículo 35 del proyecto de Reforma Laboral, que permitiría a los trabajadores formales acreditar sus salarios en billeteras virtuales.

Según las entidades, esta apertura del mercado de cuentas sueldo podría generar un impacto sistémico negativo en la economía argentina.

El representante de ABAPPRA, Marcelo Mazzón, calificó la medida como un posible “cisne negro” y alertó sobre la creación de un “corralito digital”.

Mazzón advirtió que si los usuarios intentaran retirar masivamente su dinero físico desde las billeteras al mismo tiempo, se produciría un cuello de botella.

“Todo el dinero sería digitalmente visible pero operativamente inexistente en la red de sucursales”, señaló, definiendo el escenario como el “primer corralito digital del mundo”.

Actualmente, existen unas 200 billeteras virtuales registradas ante el Banco Central que quedarían habilitadas para competir por el manejo de más de 10 millones de cuentas sueldo si el Congreso aprueba la modificación. (NA)

