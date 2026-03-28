Las ferias de este fin de semana en espacios públicos de Bahía Blanca

Este fin de semana se realizarán ferias y encuentros en distintos espacios públicos de Bahía Blanca, con actividades programadas en plazas y paseos.

La Feria Artesanal tendrá lugar el sábado y domingo, de 16 a 20, en la Plaza Rivadavia. En el Parque de la Independencia, las actividades se desarrollarán ambos días, de 12 a 20.

El Paseo Portuario será sede del Mercado del Puerto, el sábado y domingo, de 10:30 a 18:30. En la Plaza Dorrego (Alsina y Dorrego), se llevará a cabo la Feria de Música y Libros, de 11 a 20.

La Feria de la Plaza se realizará el sábado, de 10 a 18, en la Plaza Cabré Moré. Rock & Churro tendrá lugar sábado y domingo, de 14 a 17, en el Paseo de la Mujer.

El Galpón funcionará sábado y domingo, de 13 a 21, en La Arcada del Parque de Mayo. En el Parque de la Ciudad, habrá actividades el domingo, de 15 a 21.