Camioneta terminó semihundida en el río y su conductor fue aprehendido en Viedma

Personal de la Comisaría 1° de Viedma intervino luego de ser alertado sobre la caída de un vehículo al río en la intersección de Costanera y San Luis.

En el lugar los efectivos constataron que una camioneta Volkswagen Amarok se encontraba semisumergida y que su conductor ya había descendido del rodado.

Al conductor se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo de 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras distintas maniobras y con colaboración de la Unidad 30, el vehículo fue retirado del río y posteriormente secuestrado.

Según se informó, el conductor entorpeció el accionar policial y desoyó reiteradas indicaciones, por lo que fue reducido y trasladado en calidad de aprehendido.

El fiscal de turno dispuso que permanezca detenido por el delito de resistencia a la autoridad, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes.