jueves, abril 16, 2026
Locales

Entregaron certificados de hábitat a familias de Costa Blanca

De La Bahía Noticias

El gobierno municipal entregó los certificados de hábitat a 58 familias de Costa Blanca.

Se trata de “un documento fundamental para que puedan acreditar su domicilio y comenzar a ser reconocidas formalmente en la ciudad”, señaló el intendente Federico Susbielles.

“Este certificado, que incluye numeración oficial y nombre de calle, les permite acceder a servicios esenciales y avanzar en la regularización de su situación”, agregó el jefe comunal.

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