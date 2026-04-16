Entregaron certificados de hábitat a familias de Costa Blanca

El gobierno municipal entregó los certificados de hábitat a 58 familias de Costa Blanca.

Se trata de “un documento fundamental para que puedan acreditar su domicilio y comenzar a ser reconocidas formalmente en la ciudad”, señaló el intendente Federico Susbielles.

“Este certificado, que incluye numeración oficial y nombre de calle, les permite acceder a servicios esenciales y avanzar en la regularización de su situación”, agregó el jefe comunal.