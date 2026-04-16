Allanan una vivienda de Gonzáles Chaves por facilitación de material de abuso sexual infantil

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía Nº 6, la justicia de Garantías de Bahía Blanca ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en Santa Fe al 100 de Adolfo Gonzáles Chaves para secuestrar elementos tecnológicos en torno a una causa por facilitación de material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició 5 de enero de 2026 tras recibirse un reporte de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) en el cual se informa que una persona compartió una fotografía y siete videos con contenido ilícito a través de la aplicación WhatsApp.

Las tareas investigativas permitieron llegar hasta el domicilio del presunto autor de los hechos, donde personal de la Policía Federal Argentina logró secuestrar el teléfono celular del investigado.

El aparato será peritado a fin de encontrar mayores elementos de interés para la investigación.