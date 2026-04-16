Un libro sobre el barrio Almafuerte fue declarado de “Interés Municipal”
El Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal el libro “Almafuerte. Historias chiquitas de Bahía Blanca”, de la autora María Angélica Sangronis, por su aporte a la historia local del barrio Almafuerte.
La obra se presenta como “un ejercicio de construcción a través de las letras y un tejido de recuerdos” de esa barriada durante las décadas de los setenta y los ochenta.
“El libro es un recorrido que presenta la barriada y detalla la vida comercial, describe una vasta red de comercios y servicios que eran vitales para la comunidad, dando la obra vida a los personajes que definieron la vida básica de muchos residentes y el aporte a la historia local del barrio”, menciona la resolución 55/2026.
La autora, María Angélica Sangronis, es licenciada en Filosofía, escritora, editora y directora de tesis de posgrado en áreas sociales, educativas y humanísticas.
Es bahiense por tercera generación y desde hace un tiempo vive en la Plata; nació el 27 de octubre de 1966 en el Hospital Ferroviario y vivió en calle Almafuerte, entre Charlone y Mendoza, donde funcionara la escuela 22. A los dos años se mudó a Sixto Laspiur 918 y estudió en al Escuela 22, en San Vicente de Paul y la escuela superior de comercio de la Universidad del Sur.
“Su necesidad de escribir dicho libro se originó, ante todo, como un homenaje a su hermano Ariel, un enamorado del barrio que siempre deseo que la barriada fuera objeto de un libro, ya que el tenía una marcada inclinación lectora”, agrega la resolución legislativa.