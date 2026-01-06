Tres personas fueron demoradas por la Policía en el Parque de Mayo

Tres hombres fueron aprehendidos esta madrugada luego de protagonizar una violenta gresca en el Parque de Mayo.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.10 cuando personal del Comando de Patrullas de Bahía Blanca, en conjunto con efectivos de la Comisaría Segunda y el C.T.U., realizaba un operativo preventivo en la zona de los fogones.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a varias personas golpeándose, quienes al notar la presencia policial intentaron dispersarse.

Como resultado del operativo, se logró la aprehensión de Diego Sebastián Tissera (37), Diego Sebastián Díaz (44) y Juan José Vargas (36), que estaban agrediéndose mutuamente con palos.

Durante el procedimiento , quedando los involucrados a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Lesiones agravadas recíprocas y resistencia a la autoridad”.