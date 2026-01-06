Asisten a una persona que sufrió lesiones en un siniestro vial

Se registró un siniestro vial en la intersección de avenida Colón y Brickman que involucró a un vehículo utilitario y una motocicleta.

Uno de los vehículos involucrados fue una Fiat Fiorino, conducida por un hombre de 52 años, quien resultó ileso.

El otro rodado fue una Zanella 110 cc, al mando de un joven de 22 años, que tampoco presentó lesiones.

En la motocicleta circulaba además una mujer de 22 años, quien se encontraba consciente al momento de ser asistida, pero sufrió una fractura de tobillo, por lo que fue trasladada al hospital en una ambulancia del servicio de emergencias médicas Siempre.

En el lugar trabajaron Guardia de Defensa Civil, personal policial y agentes de Control de Tránsito.