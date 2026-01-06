martes, enero 6, 2026
Ya no rige el alerta amarillo para Bahía Blanca, aunque no se descartan lluvias

De La Bahía Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que Bahía Blanca ya no se encuentra bajo alerta amarilla, tal como se había indicado en la jornada de ayer.

En tanto, el pronóstico indica vientos del noroeste en incremento, con intensidades entre 15 y 25 km/h, con ráfagas entre 40 y 55 km/h, rotando al sur hacia la noche.

Se esperan lluvias y tormentas a partir de últimas horas de la tarde, entre las 18 a 20 aproximadamente, y de la noche con acumulados entre 10 y 15 milímetros.

Luego, se dará un descenso de la temperatura.

