Lo golpearon con un arma de fuego y le robaron la mochila

Un violento hecho delictivo ocurrió en la tarde del lunes sobre la senda peatonal de calle Carlos Gardel al 2000 donde un joven de 22 años fue víctima de un robo agravado mientras circulaba a pie por la bicisenda.

Según informaron fuentes policiales, el personal del Comando de Patrulla se entrevistó con Alan Morales (22), quien relató que fue colisionado desde atrás por un motovehículo tipo 110 cc en el que se desplazaban dos hombres.

Tras el impacto, el conductor descendió del rodado y le propinó un golpe en la cabeza con un arma de fuego y le sustrajo una mochila de color negro y gris, que contenía un teléfono celular.

Horas más tarde, personal del CEUM advirtió la presencia de dos individuos con características similares a las aportadas por la víctima, a la altura de las vías férreas y calle Esquiú, quienes circulaban a bordo de una motocicleta 110 cc de color blanca.

Ante esta situación, efectivos del Comando de Patrulla, Comisaría Quinta y UPPL desplegaron un operativo cerrojo, y aprehendieron a Jeremías Donadio (18) y una persona de apellido Pérez Oyarzo, de 25 años. Además, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Honda, modelo Biz 125, de color blanca.

En el lugar también fue identificado Enzo Luna Baimler (20), a quien se le labraron actuaciones por averiguación de identidad.

Posteriormente, ya en sede policial, se hizo presente un familiar de uno de los aprehendidos a bordo del rodado que habría sido utilizado inicialmente para cometer el ilícito, por lo que, ante la urgencia del caso, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Keller, modelo 150 cc, de color rojo y blanco.