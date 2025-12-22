La Canasta Navideña 2025 en Bahía Blanca registró una variación interanual del 24,2%, según datos del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

El informe muestra fuertes aumentos en productos típicos de las fiestas, encabezados por garrapiñadas (59,4%), mantecol (49,4%) y confituras (34,6%).

También se observaron subas en budín (17,6%), pan dulce (16,8%) y bebidas alcohólicas (13,6%), mientras que el turrón fue el único artículo con una baja, del 5,2%.

De este modo, se indica que el costo pasó de $42.723 en diciembre de 2024 a $53.083 en diciembre de 2025.

Este índice tiene por objetivo calcular el costo al que se enfrentan las familias a la hora de realizar los festejos típicos de navidad y medir la variación interanual del mismo. El indicador tiene en cuenta una mesa dulce navideña para 6 personas adultas mayores de 18 años.