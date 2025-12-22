Un hombre fue detenido por haber tenido droga en el Penal de Bahía Blanca

El Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó la detención de Néstor Fabián Bustamante Flores por tener droga dentro de penal donde estaba alojado.

El acusado fue encontrado en la localidad de Guatraché, La Pampa, tras ser excarcelado, informaron fuentes judiciales.

La causa inició en mayo del 2023 cuando personal del Servicio Penitenciario le secuestró 69,6 gramos de marihuana y 3,1 gramos de cocaína dentro de la Unidad Penal Nº 4.

El 10 de julio de 2025, Bustamante Flores fue beneficiado con la libertad condicional otorgada por el juez Onildo Stemphelet, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, resolución que fue revocada por la Cámara de Apelaciones, que ordenó su captura.

El acusado había sido condenado a 10 años de prisión por el delito de desobediencia, violación de domicilio y abuso sexual con acceso carnal agravado, impuesta por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 en el año 2018.