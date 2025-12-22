No declararon los dos aprehendidos por venta de droga en el barrio Pacífico

Personal de la fiscalía Nº19 realizó un allanamiento el fin de semana en calle Juncal 595 por la presunta comercialización de estupefacientes que terminó con la aprehensión de Alejandro Exequiel Castro y de Exequiel Alejandro Velásquez.

Esta mañana se les hicieron conocer los hechos por los cuales se los acusa y decidieron no prestar declaración.

Luego, se conoció que quedaron imputados por los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación se inició a fines del mes de julio del presente año a través de una denuncia anónima de un vecino del sector, que puso en conocimiento a personal policial sobre el punto de venta de drogas que funcionaba en ese domicilio.

En virtud de ello se dio intervención a la fiscalía N° 19, quien ordenó a la Delegación de Drogas Ilícitas las respectivas tareas de investigación, logrando registrar en el domicilio denunciado – y en distintos días-, movimientos compatibles con el narcomenudeo.

A raíz de eso, se solicitó al Juzgado de Garantías N°4 que se expida la correspondiente orden de allanamiento, lo cual fue concedido por Marisa Promé, a cargo de ese organismo.

La diligencia fue llevada a cabo a lo largo de la tarde del sábado 20 de diciembre y estuvo a cargo de personal de la Delegación de Drogas Ilícitas, con colaboración de la Policía de Establecimientos Navales (PEN) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

El allanamiento arrojó resultados positivos, se procedió al secuestro de cocaína fraccionada, marihuana fraccionada, balanzas de precisión, recortes de nylon, sustancias de corte y estiramiento, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Además, se procedió a interceptar a una persona que se retiraba del lugar, la cual poseía consigo una “bochita” de cocaína que había comprado en el domicilio investigado.