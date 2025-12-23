Un hombre sufrió heridas en un choque de motos

Un hecho de tránsito entre dos motos se produjo anoche en la intersección de las calles Chacabuco y Fournier.

Uno de los rodados, una Honda Wave, era conducido por un hombre que habría sufrido un traumatismo de cráneo y cortes en miembros superiores e inferiores.

El motociclista fue asistido en primera instancia por la guardia de Defensa Civil hasta el arribo del servicio de emergencias SIEmPre, que procedió a su rápido traslado a un nosocomio para una mejor atención.

La segunda motocicleta involucrada fue una Motomel Skua 150 c.c., conducida por un hombre de 36 años, quien habría sufrido excoriaciones varias. Por ello, fue asistido por el servicio de salud, sin necesidad de traslado a un hospital.

Trabajaron en el lugar efectivos de la Policía del Comando de Patrullas, personal de Tránsito Urbano —quienes realizaron controles de alcoholemia con resultado negativo—, una ambulancia y la Guardia de Defensa Civil.