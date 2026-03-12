Caputo: “La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los datos del Índice de Precios al Consumidor correspondientes a febrero y señaló que la variación fue de 2,9%.

Según indicó, la inflación núcleo se ubicó en 3,1%, mientras que los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales registraron una reducción de 1,3%.

Caputo señaló que la inflación interanual alcanzó el 33,1%, con un aumento de 28,4% en los bienes y de 43,4% en los servicios.

El funcionario afirmó que la economía argentina se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos tras más de dos décadas de distorsiones que, según expresó, generaron estancamiento del nivel de actividad y del empleo y una tendencia inflacionaria creciente.

En ese marco, sostuvo que esa corrección es necesaria para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido. Al respecto, mencionó que el Estimador Mensual de Actividad Económica registró una suba de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

Caputo indicó que el equilibrio fiscal, el control de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del Banco Central forman parte de las prioridades del programa económico para que la inflación converja a niveles internacionales.