La Justicia abrió la primera investigación por los viajes de Manuel Adorni

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió este jueves una investigación preliminar por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se trata de la primera causa judicial iniciada sobre el tema.

La fiscalía especializada en hechos de corrupción comenzó a analizar el traslado de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, a Nueva York, Estados Unidos, en el avión presidencial junto a la comitiva oficial. También se investigará el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este, Uruguay.

El episodio derivó en denuncias judiciales y cuestionamientos de la oposición por el uso de recursos públicos para el traslado de familiares de funcionarios. Según declaraciones públicas de Adorni, la presencia de su esposa en el vuelo presidencial respondió a circunstancias personales y no a funciones oficiales.

La primera denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón ante la Cámara Federal y, por sorteo, recayó en el Juzgado Federal Nº3 a cargo de Daniel Rafecas. El letrado sostuvo que, de confirmarse los hechos, el traslado de una persona sin función pública en una aeronave oficial podría constituir una utilización indebida de bienes del Estado, en los términos del artículo 260 del Código Penal.

En paralelo, la diputada nacional Marcela Pagano presentó otra denuncia ante la Justicia. La legisladora pidió que se investiguen posibles delitos vinculados al uso de aeronaves oficiales para el traslado de familiares de funcionarios.

Pagano también recordó una conferencia de prensa de agosto de 2024 en la que Adorni anunció el Decreto 712/2024, que prohíbe el uso de aviones oficiales para viajes de familiares de funcionarios fuera de la agenda pública. Según la denuncia, los hechos adquieren gravedad institucional si se considera que días antes del viaje la Jefatura de Gabinete impulsó cambios en el régimen de viajes oficiales al exterior.

El miércoles, durante el evento Argentina Week, Adorni rechazó las críticas y sostuvo: “Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”. (Ámbito)