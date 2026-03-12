Se conocieron las condenas a los responsables de una obra de construcción por las lesiones que sufrió un albañil

La titular del Juzgado Correccional Nº 3, Susana González La Riva, condenó a Ricardo Raúl Trobiani Rognoni, Marcela Elba Tourn y David Humberto Silva Esparza la pena de 1 año y 8 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por igual tiempo para desempeñarse en las funciones que cada uno llevaba a cabo.

Además, se les impuso reglas de conducta por el término de dos años entre las que se encuentran fijar residencia en la ciudad -de la que no podrán ausentarse por el término de 24 horas sin previo aviso- y someterse al ciudado del Patronato de Liberados.

Según la causa, investigada por la fiscalía Nº 1 a cargo del fiscal Cristian Aguilar, el hecho ocurrió el 24 de julio de 2019 en la obra ubicada en 19 de Mayo 67 donde fue contratado para realizar trabajos de albañilería.

En la causa se encuentran imputados Trobiani Rognoni como dueño del edificio, Tourn como responsable de seguridad e higiene y Esparza por ser el responsable del montacargas y quien contrató al personal.

Los tres imputados llegaron a juicio por no haber adoptado, ni controlado las medidas de seguridad necesarias para evitar la caída de personas dentro de la obra en construcción y en consecuencia de ser autores del delito de las lesiones culposas que padeció Zambrano Calderón al caer de altura, sufriendo heridas de distinta consideración que le produjeron la amputación del antebrazo.