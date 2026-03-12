Confirman fecha del juicio al dueño de perros que atacaron y mataron al peón de un campo de Saavedra

El 12, 13 y 14 de agosto se realizará en el Juzgado Correccional Nº 1 de Bahía Blanca el juicio oral y público para analizar la conducta de Juan Pedro Ascagorta, quien se desempeñaba como capataz de un campo de Saavedra y era propietario de varios perros que atacaron y provocaron la muerte de un trabajador.

Según la causa investigada por la UFIJ N.º 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, el hecho ocurrió el 13 de mayo de 2024 en el establecimiento rural “Los Cerritos”, ubicado en la zona rural cercana al Club de Pesca de esa localidad.

De acuerdo con la investigación, Ascagorta alojaba en el lugar seis perros raza dogo y cruza con dogo sin supervisión, correa ni bozal, ni otras medidas de seguridad para evitar ataques.

En esas circunstancias, los animales atacaron a Brian Alexis Cerón, quien trabajaba como peón en el campo. A raíz de las heridas sufridas fue trasladado al Hospital Italiano de La Plata, donde falleció el 30 de mayo de 2024.

Ascagorta llega a juicio acusado del delito de homicidio culposo.