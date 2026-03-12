Bahía Blanca y su puerto fueron los elegidos para un mega proyecto energético de TGS

Con la presencia del intendente Federico Susbielles y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, esta mañana fue presentado el proyecto de inversiones que la empresa TGS concretará en el complejo portuario.

Con un estimación de 3 mil millones de dólares, la citada firma anunció la construcción de infraestructura para transporte, procesamiento y exportación de hidrocarburos, y la realización de un ducto que conectará Vaca Muerta con el polo petroquímico bahiense.

Sobre el particular, el jefe comunal, Federico Susbielles, expresó que hoy “es un día importante, de mucha satisfacción para Bahía Blanca, por eso mi agradecimiento a TGS por esta decisión estratégica para Argentina”.

“Sin dudas, ha elegido la mejor locación, con una mega obra que tendrá un plazo de ejecución de 45 meses, lo que implica un valor agregado muy importante para Argentina”, mencionó y agregó que “el 50% de la inversión global se estima que va a ser para Bahía Blanca: 800 personas en la construcción de la planta y puestos directos en proveedores”.

“Quiero felicitar al directorio por seguir teniendo un puerto pujante, moderno y competitivo; la ciudad generó las condiciones para que TGS elija Bahía Blanca, que es el puerto natural de salida de Vaca Muerta”.

Sostuvo que “tiene una capacidad instalada que está lista: es un puerto con la capacidad necesaria para exportar; es el lugar más competitivo, el puerto más preparado con una línea técnica de respaldo muy preparado”.

“Es un ejemplo de modelo público – privado muy virtuoso, por tal motivo los socios estratégicos del puerto están invirtiendo. Además Bahía tiene universidades de prestigio que forman recursos humanos de calidad; Bahía tiene industria y servicios. Es una ciudad confiable, ordenada, que genera las seguridades necesarias y el entramado institucional que tiene la ciudad genera confianza para las inversiones”, subrayó.

Además aseguró que “el Puerto saca commodities a granel, cuenta con récord de exportaciones en el último año y genera valor. En un momento donde los dólares son importantes para Argentina, este puerto genera valor”.

“La ciudad tiene licencia social. No tenemos duda de que esta inversión marca la potencia que Bahía Blanca tiene. La ciudad empieza a dejar atrás las imágenes de la angustia y empieza a mirar al futuro con ambición. Bahía necesita crecer y generar condiciones. Bahía puede ser una de las locomotoras de la recuperación de la Argentina”, puntualizó Susbielles.

Por su parte, Mandolesi Burgos remarcó que “la inversión marca un hito fundamental, porque es la más importante de los últimos 25 años. Somos el puerto de ingreso de los insumos, somos la salida de la producción de Vaca Muerta”.

“Experiencia, capacidad y sustentabilidad caracterizan a este puerto. Y esto tiene que ver con la seguridad jurídica que brinda el puerto; quiero resaltar la visión público-privada de este consorcio, la visión de la Unión Industrial que acompañan la visión de Bahía Blanca, que se compromete a seguir creciendo”.

“El puerto de Bahía es un puerto eficiente, un puerto conectado al mundo, y cuenta con todo lo esencial para exportar lo producido en Vaca Muerta. En definitiva, cuenta con las condiciones necesarias para que empresas como TGS confíen en Bahía Blanca para este tipo de inversiones multimillonarias; es el mejor puerto del país por su historia, su presente y su futuro”, cerró el titular del Consorcio de Gestión del Puerto.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa el representante de TGS Bahía Blanca, Fernando Bono; el director ejecutivo de la Unión Industrial, Ricardo Rabbione; el director representante de la Unión Industrial, Gustavo Damiani; el director representante de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios, Horacio Moretti; el director representante de las asociaciones sindicales de trabajadores, Marcelo Cricelli; el secretario de Economía y director representante por la Municipalidad, Carlos De Vadillo; la concejala Florencia Molini; el jefe de Gabinete, Luis Calderaro; el director de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo, Matías Italiano; el gerente general del CGPBB, Juan Linares; y el subgerente general, Alberto Carnevali.