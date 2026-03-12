El diputado Juliano pidió explicaciones a Adorni por un viaje en jet privado a Uruguay

El diputado nacional Pablo Juliano cuestionó al vocero presidencial Manuel Adorni en medio del escándalo por el viaje junto a su mujer a Nueva York y reclamó explicaciones por un viaje en un jet privado a Uruguay.

“A Adorni no le cierra el blanco. Cuesta creer que pueda pagar un jet privado para irte a festejar el carnaval a Uruguay siendo funcionario público. Va a tener que dar explicaciones”, sostuvo el legislador.

El diputado agregó: “Pero capaz digan que es privado el tema, como ya lo intentó hacer. La Libertad Avanza tiene un problema con la aviación. Se suben a los aviones y no miran la matrícula. No miran quién paga ni de quiénes son”.

Finalmente, afirmó: “Cualquier persona se da cuenta que hacen trampa”.