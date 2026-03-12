La Universidad del Sur recibirá a 28 estudiantes extranjeros en el inicio del cuatrimestre

La Universidad Nacional del Sur recibirá este cuatrimestre a 28 estudiantes provenientes de universidades de Europa y América, en el marco de convenios académicos coordinados por la subsecretaría de Internacionalización.

Los jóvenes llegan desde Francia, Italia, Colombia, Brasil, España, Suiza, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos.

Durante su estadía cursarán materias en distintas áreas académicas, entre ellas Humanidades, Economía, Agronomía, Derecho e Ingenierías.

El lunes 16, a las 9, participarán de un acto de bienvenida en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur, donde recibirán información institucional y realizarán un recorrido por las sedes.