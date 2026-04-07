Caputo pidió que se desarrolle el mercado de capitales para abastecer sectores de la economía real

En medio de la controversia por los créditos hipotecarios a los que accedieron distintos funcionarios del Gobierno, el ministro de Economía destacó iniciativas para el desarrollo del mercado de capitales en Argentina con un enfoque en el abastecimiento de distintos sectores de la economía real, entre los que mencionó los préstamos para la adquisición de inmuebles.

Al respecto, se refirió a la sanción de la Ley de Modernización Laboral y al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, a través de los cuales, sostuvo, el Gobierno busca “que se desarrolle el mercado de capitales en Argentina pero que se desarrolle al servicio de la economía real”

“Que no tengamos un mercado de capitales que esté pensando cuál es el negocito de los próximos doce meses, si es el CCL, la brecha, que el rulo, esas cosas, sino un mercado de capitales desarrollado que abastezca a la economía real”, explicó y, a continuación , citó como ejemplos “que se generen fondos que den préstamos a PYMES, préstamos a infraestructuras, préstamos para descuento de facturas, préstamos hipotecarios”.

“Queremos que ese ahorro se canalice a la inversión porque el crédito es el motor del crecimiento”, añadió.