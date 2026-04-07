Citan a declarar a las cuatro prestamistas de Adorni y hoy se presentó el exfutbolista Hugo Morales

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que figuran en documentos oficiales como prestamistas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con garantías hipotecarias.

Este jueves deberán presentarse como testigos Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que le vendieron el departamento de Caballito en el que Adorni vive hoy y le prestaron 100.000 dólares cada una.

Para el lunes próximo fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea.

Tal como reveló el diario La Nación, esta hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que la mujer de Adorni compró la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Las declaraciones de las cuatro mujeres serán el jueves y viernes de esta semana en la causa que investiga al jefe de gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

El exfutbolista Hugo Morales, primer propietario del departamento de Caballito en el que vive Adorni, declaró hoy como testigo en este expediente. Morales sostuvo que en mayo de 2025 vendió el departamento por 200.000 dólares a Sbabo y Viegas.

Son las jubiladas que, préstamo mediante, luego le vendieron la unidad a Adorni, en noviembre de ese mismo año, por un monto declarado de 230.000 dólares. Estas mujeres jubiladas fueron, a un tiempo, vendedoras y prestamistas: le facilitaron al jefe de gabinete más del 85% del valor que él les pagó.