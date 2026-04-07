Gobernador de La Rioja: “La crisis es más profunda que en 2001”

El gobernador de La Rioja se refirió a sus declaraciones acerca de que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″, luego de que el fiscal Stornelli lo denunciara penalmente.

“Mi intención nunca fue un intento de golpe y lo que yo dije es que la sociedad no va a aguantar con estas políticas hasta diciembre de 2027”, dijo en diálogo con AM 650.

El mandatario provincial señaló que “ahora la crisis es más profunda que en 2001. Lo único que no hay es corralito”, agregó.

“Hay muchos sectores que no sólo descendieron socialmente sino que no tienen ni siquiera para cubrir las necesidades básicas”, argumentó Quintela.