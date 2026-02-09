Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por asociación ilícita.

Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba el exdirector de la ANDIS.

El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, dos personas con estrechos vínculos con droguerías. (NA)