CEO del Leverkusen señala “problemas estructurales” tras decepción de Alemania en Mundial

Para el director ejecutivo del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, los continuos fracasos de Alemania en los Mundiales son resultado de problemas estructurales, burocráticos y culturales en la sociedad alemana, y su solución pasa por “la formación de jóvenes”.

La tetracampeona del mundo Alemania fue eliminada por Paraguay en los octavos de final del Mundial en junio, después de haber quedado fuera en la fase de grupos en las ediciones de 2018 y 2022.

Tras hacerse cargo del Leverkusen en 2018, el directivo español Fernando Carro contribuyó a llevar al club a su primer título de la Bundesliga en 2024, además de levantar la Copa de Alemania esa misma temporada.

“Es necesario invertir más en el desarrollo de los jóvenes, incluida una mejor integración entre la escuela y el deporte”, declaró Carro a la AFP.

“Una infraestructura moderna y de última generación también es una pieza clave… Los proyectos que mejoran estas condiciones se frenan con demasiada frecuencia por la burocracia y por procesos de toma de decisiones demasiado largos”, añadió.

Carro explicó que el Leverkusen lleva casi una década esperando la aprobación de un nuevo centro de entrenamiento, a pesar de haber reducido el proyecto con respecto a su planificación inicial.

Fijarse en España, Inglaterra y Francia

Originario de Barcelona, Carro afirmó que España, finalista del Mundial, y Francia e Inglaterra, semifinalistas, han tenido éxito gracias a “una enorme ambición, resiliencia y fortaleza colectiva”.

“Siempre hay cosas que se pueden aprender de otros países y sistemas. Con España, Inglaterra y Francia, tienes a tres de los cuatro semifinalistas del Mundial literalmente al lado”, apuntó el directivo de 61 años.

“Son naciones futbolísticas de un nivel de desarrollo similar que han invertido de forma constante en infraestructura moderna y en academias, así como en entrenadores y en el desarrollo de jugadores”, dijo sobre tres de las cuatro semifinalistas del Mundial.

Está previsto que Alemania nombre a Jürgen Klopp como seleccionador tras la dimisión de Julian Nagelsmann, pero Carro sostiene que el exentrenador del Liverpool no puede solucionar por sí solo los problemas del fútbol alemán.

“Jürgen Klopp ha logrado muchísimo en su carrera y merece respeto por ello”, dijo. “Pero un solo entrenador no puede resolver desafíos estructurales y de largo plazo”.

“Alemania sigue teniendo jugadores individuales extraordinarios, pero sin duda tenemos que analizar detenidamente dónde estamos ahora: parece que hay menos jugadores llegando al máximo nivel”, sentenció. (AFP)