miércoles, julio 15, 2026
Nacionales

“Niegan el asueto a los trabajadores, pero se autolicenciaron”, dijo el titular de ATE

De La Bahía Noticias

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó al Gobierno por negarse a declarar asueto por el partido ante Inglaterra. Lo hizo publicando una foto de los pasillos de la Casa Rosada vacíos.

“Es media mañana y la Casa de Gobierno está vacía, no vino nadie, ni el loro!! Se niegan a otorgar el asueto a los trabajadores pero todos los funcionarios se autolicenciaron. Queda claro quiénes siempre sostuvieron el funcionamiento del Estado. Queda claro quiénes se comprometen y quiénes están de paso”, cuestionó Aguiar en X.

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