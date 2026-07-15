“Niegan el asueto a los trabajadores, pero se autolicenciaron”, dijo el titular de ATE

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó al Gobierno por negarse a declarar asueto por el partido ante Inglaterra. Lo hizo publicando una foto de los pasillos de la Casa Rosada vacíos.

“Es media mañana y la Casa de Gobierno está vacía, no vino nadie, ni el loro!! Se niegan a otorgar el asueto a los trabajadores pero todos los funcionarios se autolicenciaron. Queda claro quiénes siempre sostuvieron el funcionamiento del Estado. Queda claro quiénes se comprometen y quiénes están de paso”, cuestionó Aguiar en X.