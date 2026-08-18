China alerta de que un fuerte El Niño agravará las lluvias y los riesgos sobre sus mares

El Centro Nacional del Clima de China pronosticó la formación de un súper El Niño que podría ser el más intenso jamás registrado, según informó el martes la cadena estatal CCTV.

Se espera que las temperaturas de la superficie del mar en la franja ecuatorial del Pacífico central y oriental aumenten de forma constante y alcancen su punto máximo entre noviembre y diciembre, lo que podría dar lugar al fenómeno de El Niño más intenso de la historia, según informó la CCTV, que basa su información en el centro climático.

Desde el comienzo del verano boreal, China ya ha sufrido los efectos de El Niño, entre los que se incluyen lluvias torrenciales en diversas regiones. En ocasiones, los episodios de lluvia se han solapado, lo que ha agravado los desastres.

Los tifones han sido intensos y activos, caracterizados por vientos y lluvias prolongados. La semana pasada, el tifón más fuerte que ha azotado China este año, el tifón Dolphin, desató lluvias extremas en las regiones orientales, centrales y septentrionales del país, lejos de la costa donde tocó tierra tras viajar durante dos semanas a través del océano Pacífico.

El Gobierno dijo que los desastres naturales de julio habían dejado un saldo de 318 muertos o desaparecidos, y habían provocado pérdidas económicas directas por valor de 8.500 millones de dólares.

En julio, la agencia meteorológica de Naciones Unidas revisó al alza su previsión sobre la rápida aparición de un Niño de gran intensidad en los próximos meses, y advirtió que es probable que este fenómeno provoque un aumento de las temperaturas globales. (Reuters)