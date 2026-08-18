El riesgo país quebró los 500 puntos y alcanzó su nivel más alto en tres meses

Los bonos soberanos en dólares extienden las bajas este martes 18 de agosto tras el feriado local y el riesgo país quebró los 500 puntos básicos y alcanzó un nuevo máximo desde mayo.

Los títulos profundizan así la tendencia negativa de las últimas semanas, en un escenario atravesado tanto por el deterioro del clima internacional ante el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente como por factores económicos y políticos locales que mantienen la cautela entre los inversores.

La suba del riesgo país se da en un contexto de aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, que avanza por tercera sesión consecutiva ante la inquietud por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la inflación, mientras que suma incertidumbre una liquidación a nivel mundial que llevó a que los costos de financiación a largo plazo ronden máximos de varias décadas.

Los títulos a 30 años operaban en su nivel más alto desde 2007, mientras que los papeles referenciales a 10 años, que llevan subiendo desde el inicio del conflicto con Irán, rozaban su máximo desde principios de 2025. (Ámbito)