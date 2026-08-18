IREL y la deuda de IOMA: “Nuestra situación sigue siendo complicada”

La directora de IREL, Melina Chindi, habló por DE LA BAHÍA sobre las prestaciones de IOMA y la deuda pendiente que mantiene la obra social desde hace meses.

“Hace dos semanas que venimos hablando con gente de IOMA de La Plata para ver cómo mejorar la situación. Si bien una parte de la deuda se liquidó, nuestra situación sigue siendo complicada”, afirmó.

Luego, destacó que desde la prestadora se les solicita si estaba la posibilidad de reanudar las actividades, comprometiéndose a continuar pagando.

Además, destacó que hay trabajadores que todavía no cobraron los sueldos del mes de julio.