Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al número 4 del mundo en el Masters 1000 de Cincinnati

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo se enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, número 4 del mundo, por un lugar en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Cerúndolo, ubicado en el puesto 51 del ranking, ya venció a su rival en el Masters 1000 de Madrid del año pasado, cuando el canadiense ocupaba el puesto 19.

El argentino busca su mejor actuación en un torneo de esta categoría y llega a la instancia tras una batalla de más de tres horas contra el francés Arthur Rinderknech.

El ganador del partido se enfrentará en la siguiente fase a su compatriota Thiago Tirante, quien dio la sorpresa del torneo tras eliminar al serbio Novak Djokovic.

El encuentro se disputará este martes no antes de las 20, hora de Argentina.