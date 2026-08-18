EE UU sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional por emitir orden de arresto contra Netanyahu

Estados Unidos sancionó a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, y a otro funcionario del tribunal.

La medida fue impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y responde a la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Las sanciones implican el bloqueo de los bienes que los afectados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y entidades de ese país realizar operaciones con ellos.

El Departamento del Tesoro estableció un plazo hasta el 17 de septiembre de 2026 para liquidar negocios vinculados con los sancionados. Estados Unidos no es miembro del tribunal, pero se opone a las investigaciones que involucran a sus ciudadanos o a sus aliados.

El gobierno estadounidense también busca que otros países abandonen el organismo.