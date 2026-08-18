Los Leones perdieron en el Mundial de hockey sobre césped

La selección argentina de hockey, Los Leones, perdió 3-1 contra Países Bajos en la segunda fecha del Mundial.

La derrota complica su clasificación a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Lucas Rey quedó segundo en el Grupo A, igualado en puntos con Nueva Zelanda, su próximo rival.

El partido se disputó en el Wagener Stadium. Países Bajos se adelantó, pero Nicolás Della Torre empató para Argentina. En el tercer período, el equipo local marcó dos goles más que definieron el resultado. El encuentro tuvo un dato de color.

El jugador argentino Nicolás Keenan fue titular y su pareja, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, lo vio desde la platea.

Los Leones se enfrentarán a Nueva Zelanda el próximo jueves para definir su continuidad en el torneo.