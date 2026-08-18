Confirmaron a otro piloto para la Fórmula 1 en 2027: expectativa con Franco Colapinto

Alex Albon confirmó que continuará en la escudería Williams hasta 2027, tras acordar una prórroga de contrato por un año.

El anuncio se produce en un momento de gran incertidumbre en el mercado de pilotos de la Fórmula 1.

Solo Ferrari, McLaren y Cadillac tienen sus duplas confirmadas para la próxima temporada. La continuidad del piloto anglo-tailandés contrasta con la situación de otras escuderías.

En Aston Martin se espera la decisión de Fernando Alonso sobre su posible retiro.

El segundo asiento en Williams permanece vacante y se menciona a Carlos Sainz como un posible candidato.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto es considerado el favorito para mantener su lugar en Alpine, según un informe oficial de la categoría.