Allanaron una vivienda, secuestraron tres armas de fuego y demoraron a una mujer

La Policía realizó un allanamiento por un robo agravado ocurrido el pasado 12 de agosto en un domicilio de San Andrés al 100, en el barrio Palihue.

En esa oportunidad, un hombre fue sorprendido al ingresar a su vivienda por un sujeto que, mediante la utilización de un arma de fuego, le sustrajo una suma de dinero y distintos elementos de bijouterie. Por este hecho, había sido aprehendido Hernán Sebastián López.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos establecieron un domicilio relacionado con la causa, ubicado en Karakachoff al 300, donde se realizó el allanamiento.

Durante el procedimiento fueron secuestradas una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, una carabina calibre .22 marca Orbea y un rifle calibre .308 marca Savage, además de municiones de distintos calibres.

En el lugar también fue aprehendida Mariana Soledad Correa, de 40 años, quien quedó imputada por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, vinculada con la tenencia y/o portación de armas de fuego.

La mujer quedó a disposición de la fiscalía Nº 11 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.