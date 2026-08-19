EDES programó trabajos de mantenimiento en distintos sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES informó que hoy realizará trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas, que generarán interrupciones del servicio de energía.

– de 9 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Borghino, Gambartes, Indiada, Urtasun.

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Zapiola, Perú, 12 de Octubre, Paraguay.

– de 9:30 a 13:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles Sixto Laspiur, avenida Buenos Aires, Adrián Veres, Bolivia.

– de 8 a 20 en la zona de Galván.

EDES indicó que las tareas serán reprogramadas en caso de condiciones climáticas adversas.