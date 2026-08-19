La embajador de Italia en Argentina visitó el Puerto de Bahía Blanca

El Puerto de Bahía Blanca recibió al embajador de Italia en la República Argentina, Fabrizio Nicoletti, en una jornada de trabajo e intercambio destinada a fortalecer los vínculos institucionales y dar a conocer el potencial logístico, productivo e industrial del complejo portuario.

Durante el encuentro, autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca presentaron las principales características de la terminal portuaria, su rol estratégico para el comercio exterior argentino y los proyectos que impulsan el crecimiento y el desarrollo de la región.

La visita incluyó una recorrida por distintas terminales portuarias en navegación, donde el representante diplomático pudo conocer de primera mano la infraestructura, las capacidades logísticas y el entramado industrial que convierten a Bahía Blanca en uno de los principales polos portuarios y energéticos del país.

Asimismo, se dialogó sobre las oportunidades de cooperación e intercambio entre Italia y la región, especialmente en sectores vinculados a la industria, la energía, la logística y el comercio internacional.