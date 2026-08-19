Convocan a un banderazo en defensa de la universidad pública en Bahía Blanca

A 300 días del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ADUNS, la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Sur (ATUNS) y la Universidad Nacional del Sur (UNS) convocaron a un banderazo en defensa de la universidad pública.

La movilización se realizará este miércoles 19 de agosto, desde las 13, en el playón del Complejo Alem de la UNS, ubicado en avenida Alem 1253.

La convocatoria se enmarca en los reclamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.