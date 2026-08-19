miércoles, agosto 19, 2026
Locales

Elecciones de la CTA Autónoma: cómo se vota en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La CTA Autónoma realizará este jueves 20 de agosto las elecciones para renovar las conducciones nacional, provincial y regional Bahía Blanca-Coronel Dorrego.

A nivel local se presentaron dos listas: la Lista 1 “Germán Abdala”, encabezada por Stella Navarrete, y la Lista 5 “Violeta Multicolor”, encabezada por Enrique Gandolfo.

Los afiliados en actividad, jubilados y vitalicios de ADUNS podrán votar de 8 a 17 en una mesa ubicada en el Complejo UNS Alem y otra en el Complejo EPUNS.

Según informó ADUNS, la Lista 1 “Germán Abdala” no cuenta entre sus integrantes con docentes de la UNS ni de las EPUNS.

LISTA 1 “GERMÁN ABDALA”

LISTA 5 “VIOLETA MULTICOLOR”

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