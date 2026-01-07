Chocaron un camión y una camioneta en la autovía Bahía – Punta Alta

Una camioneta y un camión colisionaron este miércoles en el kilómetro 675 de la ruta 3.

El hecho fue protagonizado por una Chevrolet S10 que estaba al mando de un hombre de 37 años de edad y un transporte de cereales que conducía un hombre de 40 años.

Se supo que ambos conductores resultaron ilesos y que los controles de alcoholemia y drogas les dieron negativos.

Colaboraron en el lugar personal de Control de Tránsito Urbano, la Policía Vial, los Bomberos Voluntarios de Ingeniero White y la guardia de Defensa Civil.