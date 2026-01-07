Bomberos combatieron incendios en cadena en el Dique Paso de las Piedras

Dos incendios simultáneos fueron controlados en las inmediaciones del Dique Paso de las Piedras durante este miércoles, informaron fuentes oficiales.

Tras extinguir un foco a orillas del lago del Dique Paso de las Piedras a las 15:30, las dotaciones de Saldungaray y Cabildo debieron desplazarse de urgencia hacia la zona de los 7 puentes por otro incendio.

Ambos focos ya fueron controlados y se mantiene una estricta guardia de cenizas ante las condiciones climáticas adversas.

De acuerdo a los primeros peritajes, se estima que el fuego fue ocasionado por pescadores que se encontraban en el lugar ya que la procedencia del siniestro se originó en un sector muy concurrido por los amantes de ese deporte, publicó el sitio Noticias Tornquist.