Tres personas lesionadas por un choque en la ruta 3

Un siniestro vial se registró este miércoles a la altura del kilómetro 621 de la ruta 3, que dejó como saldo tres personas hospitalizadas.

En el lugar colisionaron de manera frontal un automóvil Toyota RAV4, conducido por Luis Néstor Granda (76), domiciliado en Tres Arroyos, quien viajaba acompañado por Mirta Liébana (70), María Rivas (68) y Hugo Scattone (73), todos oriundos de la misma ciudad, y un camión Mercedes Benz, guiado por Francisco Oscar Jara (27), también de Tres Arroyos.

De acuerdo a lo publicado por FM Manantial, el siniestro se produjo a raíz del humo originado por un incendio de pastizales que se registraba en la zona.

Como consecuencia del impacto, tres ocupantes del vehículo menor fueron trasladados en ambulancia al nosocomio local.