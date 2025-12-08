lunes, diciembre 8, 2025
Chocó e intentó coimear a la Policía de Córdoba con $200



Una insólita secuencia tuvo lugar en la zona norte de la ciudad de Córdoba cuando un joven de 24 años fue detenido en la noche del domingo luego de intentar sobornar a la Policía tras un choque ocurrido en el barrio Argüello.

El arrestado se manejaba en una camioneta Volkswagen Amarok y protagonizó un accidente con otro auto.

Al momento del control ofreció a los uniformados la suma de $200 y una transferencia por $400.000 para retirarse del lugar.

Acto seguido, los policías detuvieron al joven y le secuestraron un teléfono celular, dinero en efectivo y bebidas alcohólicas.

El detenido, junto con los elementos incautados, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. (El Doce TV)

